Платье невесты Месси доставили на свадьбу с двумя вооружёнными охранниками

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Платье невесты Месси доставили на свадьбу с двумя вооружёнными охранниками

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Футболист Лионель Месси и его невеста Антонела Рокуцци. Фото: Соцсети

Уникальный роскошный наряд был пошит для Антонеллы Рокуцци испанским брендом Rosa Clara.

Свадьба легендарного аргентинского футболиста, выступающего за каталонскую "Барселону" Лионеля Месси и его возлюбленной Антонеллы Рокуцци пройдёт уже сегодня, 30 июня. В этот день платье невесты было доставлено к торжеству в сопровождении двоих вооружённых охранников. Об этом написали испанские местные СМИ.

Наряд для Рокуцци пошили дизайнеры люксового испанского бренда Rosa Clara. Его стоимость держится в тайне.

На торжество пара пригласила близких друзей, среди которых 30 всемирно известных футболистов, а также певица Шакира, которая является возлюбленной защитника "Барселоны" Жерара Пике.

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