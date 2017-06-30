В прокуратуре заинтересовались видео с купанием крокодила с детьми в Чёрном море

В надзорном ведомстве добавили, что по факту случившегося пока никто из жителей Краснодарского края не обращался.

В Краснодарском крае прокуратура и сотрудники полиции проводят проверку по факту размещённого в Сети видео, на котором мужчина купает крокодила в Чёрном море. Примечательно, что в воде находятся дети, которые гладят пресмыкающееся.

— В настоящее время прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности, — пояснили в региональном надзорном ведомстве.

Как видно на кадрах, крокодила выгуливает мужчина. Хищник находится в воде на поводке. Рядом с ним купаются дети, которые без страха гладят крокодила.