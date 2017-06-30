В прокуратуре заинтересовались видео с купанием крокодила с детьми в Чёрном море

В Краснодарском крае прокуратура и сотрудники полиции проводят проверку по факту размещённого в Сети видео, на котором мужчина купает крокодила в Чёрном море. Примечательно, что в воде находятся дети, которые гладят пресмыкающееся.
Ещё одно новое развлечение на морском побережье, теперь уже Анапа на связи. Из серии: жил был маленький крокодильчик, у одного дяденьки, который любил фотографировать и дяденька не знал, что крокодилы растут, думал ну это только в фильмах - так оказывается он вырос/вымохал и тут пошли мысли, что же с ним делать то? Хм.. , а если сделать поводок и по воде водить и не жарко ему и весело ребятишкам еще и деньги платят - черт побери , Карл ты гений. Спокойной ночи, КМВ и черноморское побережье. Когда нибудь настанет день, когда проголодавшейся крокодил, ну это уже совсем другая история. #кмв #kmvofficial #анапа #крокодил Спрос рождает предложения. Если бы никто не обращал внимание и не платил деньги вот за это, не было бы у нас ни розовых собак, ни крокодилов на поводке. Кто же виноват?
— В настоящее время прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности, — пояснили в региональном надзорном ведомстве.
Как видно на кадрах, крокодила выгуливает мужчина. Хищник находится в воде на поводке. Рядом с ним купаются дети, которые без страха гладят крокодила.
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