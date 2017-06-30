Врач-терапевт: В грозу давление скачет и у гипотоников, и у гипертоников

По данным синоптиков, сегодня на Москву обрушится самая сильная непогода за последние 60 лет.

Когда погода часто и быстро меняется, у многих людей скачет давление, происходит расширение и сужение сосудов, заявила Лайфу врач-терапевт Людмила Лапа.

— Перепады погоды всегда отражаются на гипотониках и на гипертониках. Давление скачет, этим гроза и опасна, происходит сужение сосудов и их расширение. Нестабильность — это плохо, нужно принимать сосудорасширяющую терапию, разжижающие кровь препараты и пить больше воды, — пояснила Людмила Лапа.

Напомним, гроза пришла в столичный регион сегодня около полудня. В городе уже несколько раз начинался сильный ливень, местами выпадал град. Уже есть информация о погибших и пострадавших во время урагана.