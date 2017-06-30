В Кремле рассказали о согласовании времени встречи Путина и Трампа

Американским дипломатам будет изложена программа пребывания российской делегации для того, чтобы вписать в запланированный график встречу лидеров двух стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Лайфу заявил, что встреча Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом в настоящий момент согласовывается.

— Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем о тех встречах, о каких договорились, и попробуем вписать важную встречу с господином Трампом, — сказал Ушаков.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по дипломатическим каналам.

— Формат (встречи. — Прим. ред.) будет обсуждаться, — добавил Ушаков.