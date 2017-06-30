"Газпром" обжалует промежуточное решение арбитража Стокгольма по "Нафтогазу"

По мнению российской компании, аргументация по многим вопросам была недостаточной.

В "Газпроме" принято решение обжаловать промежуточный вердикт, который Стокгольмский арбитраж принял по спору российской компании с украинским "Нафтогазом". Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он пояснил, что, по предварительной оценке, согласно решению суда, "Нафтогаз" должен выплатить "Газппрому" около 1,7 млрд долларов.

— Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции, — отметил Миллер.

"Газпром" также обратится в Правительство Украины для защиты своих инвестиций в рамках межгосударственного соглашения между двумя государствами. Если же нарушения продолжатся, будет новое обращение в международный арбитраж.