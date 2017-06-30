Подземный взрыв газа на Ямале вызвал землетрясение

Инцидент произошёл утром 28 июня приблизительно в 40 километрах от села Сёяха. В результате ЧП никто не пострадал.

В Ямало-Ненецком автономном округе 28 июня произошло землетрясение, причиной которого может быть подземный выброс газа. Об этом сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

— Сейсмической сетью Ямала зарегистрировано событие, вероятно связанное с выбросом газа. Колебания зарегистрированы двумя сейсмическими станциями, расположенными в посёлке Сабетта и в районе Бованенковского месторождения, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что эпицентр находился в тундре приблизительно в 40 километрах от села Сёяха.

Напомним, ЧП произошло утром 28 июня. Местные жители увидели всполох огня с дымом. Позже на этом месте образовалась воронка.