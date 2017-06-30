Подземный взрыв газа на Ямале вызвал землетрясение

В Ямало-Ненецком автономном округе 28 июня произошло землетрясение, причиной которого может быть подземный выброс газа. Об этом сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.
#Происшествия На Ямале появилась очередная воронка? Ученые не удивлены https://t.co/bNwSwW0NOf pic.twitter.com/uJIdfOQp2N— Ямал-Регион (@YamalRegion) 30 июня 2017 г.
— Сейсмической сетью Ямала зарегистрировано событие, вероятно связанное с выбросом газа. Колебания зарегистрированы двумя сейсмическими станциями, расположенными в посёлке Сабетта и в районе Бованенковского месторождения, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что эпицентр находился в тундре приблизительно в 40 километрах от села Сёяха.
Напомним, ЧП произошло утром 28 июня. Местные жители увидели всполох огня с дымом. Позже на этом месте образовалась воронка.
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