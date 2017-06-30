В Краснодаре арестован подросток, сбивший на Range Rover пятерых рабочих

17-летний виновник ДТП будет заключён под стражу на 2 месяца — до 29 августа. По статье уголовного дела ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители арестовали подростка, который наехал на пятерых рабочих, находясь за рулём автомобиля "Рендж ровер" в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об аресте сообщает краевая прокуратура.

— Подозреваемому в резонансном ДТП сегодня Прикубанским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 августа, — говорится в сообщении.

Жуткое ДТП произошло в Краснодаре вчера. 17-летний подросток, находясь за рулём "рендж ровера", наехал на автомобиль "Газель" и пятерых рабочих, один из них скончался на месте.