Марин Ле Пен вызвали на допрос из-за растраты госсредств

При этом допросили также охранника лидера "Национального фронта" и главу её канцелярии.

Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызвали на допрос во французскую прокуратуру. Как сообщает AFP, бывшего кандидата в президенты страны подозревают в растрате государственных средств.

По данным агентства, Ле Пен могут предъявить обвинение в связи с тем, что её телохранитель Тьерри Лежье и руководительница её канцелярии Катрин Гризе получали деньги как её помощники в Европарламенте. При этом в этот момент они работали только на "Национальный фронт".

Стоит отметить, что Гризе уже обвинили в незаконном присвоении денег, охранника Марин Ле Пен пока только допросили.