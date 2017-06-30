Марин Ле Пен вызвали на допрос из-за растраты госсредств

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Марин Ле Пен вызвали на допрос из-за растраты госсредств

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Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Charles Platiau/File Photo

При этом допросили также охранника лидера "Национального фронта" и главу её канцелярии.

Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызвали на допрос во французскую прокуратуру. Как сообщает AFP, бывшего кандидата в президенты страны подозревают в растрате государственных средств.

По данным агентства, Ле Пен могут предъявить обвинение в связи с тем, что её телохранитель Тьерри Лежье и руководительница её канцелярии Катрин Гризе получали деньги как её помощники в Европарламенте. При этом в этот момент они работали только на "Национальный фронт".

Стоит отметить, что Гризе уже обвинили в незаконном присвоении денег, охранника Марин Ле Пен пока только допросили.

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