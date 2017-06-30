Немецкие футбольные фанаты устроили массовую драку на Майорке

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Немецкие футбольные фанаты устроили массовую драку на Майорке

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Около 20 немецких футбольных фанатов устроили массовую драку на испанском острове Майорка. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, потасовка, которая переросла в побоище, произошла между болельщиками "Шальке-02" и дортмундской "Боруссии". У многих хулиганов очевидцы заметили татуировки со свастикой.

Информация о пострадавших в результате этой драки уточняется.

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