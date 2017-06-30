Немецкие футбольные фанаты устроили массовую драку на Майорке

Около 20 немецких футбольных фанатов устроили массовую драку на испанском острове Майорка. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, потасовка, которая переросла в побоище, произошла между болельщиками "Шальке-02" и дортмундской "Боруссии". У многих хулиганов очевидцы заметили татуировки со свастикой.

Информация о пострадавших в результате этой драки уточняется.