В День независимости Украины по центру Киева пройдут иностранные батальоны

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В День независимости Украины по центру Киева пройдут иностранные батальоны

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Фото: ©REUTERS/Kacper Pempel

Министр обороны страны почему-то уверен, что это поднимет моральный дух украинских военных.

В торжественном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины примут участие военнослужащие из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

— Речь идёт о представителях стран, с которыми мы сотрудничаем. Вместе с нашими военными они примут участие в военном параде, — заявил он.

По словам министра, своё участие в шествии по центру Киева 24 августа уже подтвердили литовская и польская бригады.

— Это будут нововведения, которые должны интересовать украинцев и серьёзно поднять моральный дух наших военных, — уверен Полторак.

Отметим, в мае этого года украинские военные отправились в Германию для участия в учениях НАТО. Бойцам из Незалежной поручили выполнить несколько учебных задач в составе танкового подразделения Вооружённых сил США.

Ранее Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО.

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