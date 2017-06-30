Судья попросила госзащиту всей семьи после драки её сына с одноклассницей

Читайте также

Судья попросила госзащиту всей семьи после драки её сына с одноклассницей

10
Катерина Калашникова заподозрила, что нападки на её сына начались неспроста, и решила, что кто-то таким образом хочет оказать на неё давление.

Судья из Севастополя Катерина Калашникова попросила взять её семью под охрану после того, как конфликт её 16-летнего сына Григория с одноклассницей перерос в рукоприкладство.

<p>Григорий Калашников. Фото: соцсети</p>

Катерина Калашникова сочла, что это могло быть связано с её профессиональной деятельностью. Она обратилась в отдел полиции по Ленинскому району с просьбой принять меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества.

<p>Наталия Гапонова. Фото: соцсети</p>

— По словам судьи, у её сына был конфликт с одноклассницей Натальей Гапоновой, к которому подключились и взрослые члены семьи девушки. Катерина Калашникова заподозрила, что нападки на её сына начались неспроста — кто-то хочет оказать на неё давление через сына, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах Республики Крым.

<p>Григорий Калашников. Фото: соцсети</p>

Однако на деле конфликт не выходил за рамки отношений между подростками. У Григория Калашникова с Наташей Гапоновой общение сразу не заладилось. Их пытались посадить вместе на уроках, однако молодые люди всё время ссорились. А после экзаменов даже подрались друг с другом.

<p>Наталия Гапонова. Фото: соцсети</p>

После драки родители Наташи заподозрили у девушки сотрясение мозга, которое, впрочем, не подтвердилось. Андрей Гапонов, отец Натальи, рассказал полицейским, что это был обычный детский конфликт, который давно исчерпан. Сейчас проверкой по факту драки подростков занимается полиция.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!