Главврач больницы, где лечили онкобольную Дарью Старикову, не будет увольняться

Медик написал заявление об увольнении сразу после прямой линии с Путиным, на которой Даша пожаловалась на низкое качество медицинской помощи в городе Апатиты.

Главный врач Кировско-Апатитской больницы нейрохирург Юрий Ширяев передумал уходить после того, как в его защиту было собрано десять тысяч подписей в соцсетях. О своём решении он рассказал РИА "Новости".

— Не хочу подводить коллег, которые со мной работают. Кроме того, я не ожидал такой поддержки от людей, — отметил Ширяев.

Ранее он решил уволиться, потому что больные постоянно жаловались на обстоятельства, которые главврач, по сути, не мог изменить. Так, пациенты часто требовали принять или прооперировать их вне очереди, а также просили построить новую больницу.

— Начнём заново — будем мирить врачей и пациентов, — добавил Ширяев, когда шумиха вокруг звонка Путину немного улеглась и многие люди из разных регионов попросили его остаться на занимаемой должности.

Напомним, ранее 29-летнюю онкобольную Дарью Старикову доставили из Апатитов в Мурманск, а оттуда — в Москву. В настоящее время девушка проходит лечение в Московском онкологическом НИИ им. Герцена. По словам директора медицинского центра Андрея Каприна, у девушки есть надежда на выздоровление.