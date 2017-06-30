Житель Домодедово в упор обстрелял детей, спрятавшихся в подъезде от дождя

Один из подростков получил ранение в живот, и его родители написали заявление в полицию.

В городе Домодедово мужчине не понравилось, что несколько детей спрятались от дождя в подъезде его дома. Молодые люди пришли туда с гитарой и вскоре поссорились из-за этого с жительницей дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Женщина требовала убраться, подростки обещали уйти, как только закончится дождь. Вскоре в подъезд вышел муж недовольной и начал стрелять из травматического пистолета. Один из детей получил ранение в живот. Его родители написали заявление в полицию.

Следствие и прокуратура пытаются это дело "замять": переквалифицировать его со статьи "Хулиганство" на "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".