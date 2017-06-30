В Киеве женщина-коп решилась на похищение, чтобы спасти любовника от тюрьмы

Прокуратура задержала 24-летнюю замкомвзвода одного из районных отделов УПО в Киевской области по подозрению в организации похищения человека. Мотивом предполагаемой преступницы стала любовь: женщина хотела помочь своему сожителю избежать тюремного заключения за убийство.
План был простым. Злоумышленница попросила своего знакомого за солидное вознаграждение похитить киевлянина, чтобы с помощью угроз заставить его признаться в преступлении, по подозрению в котором её возлюбленный находился в СИЗО.
Изначально она предлагала похитителям вознаграждение в шесть тысяч долларов, но затем уменьшила сумму до 50 тысяч гривен.
— Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.
Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Подозреваемой грозит обвинение по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Принуждение к даче заведомо ложных показаний". Её уже уволили из органов.
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