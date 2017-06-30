В Киеве женщина-коп решилась на похищение, чтобы спасти любовника от тюрьмы

За 50 тысяч гривен (менее двух тысяч долларов) она хотела организовать преступную операцию, чтобы ответственность за убийство, совершённое её сожителем, взял на себя другой человек.

Прокуратура задержала 24-летнюю замкомвзвода одного из районных отделов УПО в Киевской области по подозрению в организации похищения человека. Мотивом предполагаемой преступницы стала любовь: женщина хотела помочь своему сожителю избежать тюремного заключения за убийство.

План был простым. Злоумышленница попросила своего знакомого за солидное вознаграждение похитить киевлянина, чтобы с помощью угроз заставить его признаться в преступлении, по подозрению в котором её возлюбленный находился в СИЗО.

Изначально она предлагала похитителям вознаграждение в шесть тысяч долларов, но затем уменьшила сумму до 50 тысяч гривен.

— Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.

Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Подозреваемой грозит обвинение по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Принуждение к даче заведомо ложных показаний". Её уже уволили из органов.