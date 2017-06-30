В Подмосковье мужчина "порыбачил" на затопленных улицах

Сегодня на столицу и область обрушился сильнейший за 60 лет шторм. Непогода бушует в регионе до сих пор.

Житель подмосковной Трёхгорки "порыбачил" прямо на затопленных улицах. Видео соседи молодого человека опубликовали на "Ютубе".

На кадрах видно, как мужчина выходит из дома с надувной лодкой, вёслами и удочкой, садится в своё транспортное средство и отчаливает. Проплыв несколько метров, он останавливается и начинает ждать "улова". Однако в этот раз с рыбой молодому человеку не повезло — проезжающий мимо автомобиль окатил его водой.

Напомним, сегодня на Москву обрушился сильнейший за 60 лет шторм. Более подробную информацию можно узнать в нашей текстовой трансляции.