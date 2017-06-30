В Алабине обокрали конюшни Кавалерийского почётного эскорта Кремля

На площадке находились строительные материалы, среди них был и кабель в бухтах. Всё это унесли.

В Одинцовском районе при строительстве конюшен и ветклиники для лошадей почётного эскорта украли стройматериалы и 300 метров кабеля.

На стройплощадке велись работы по возведению нескольких зданий для лошадей. Ответственный за участок стал замечать, что с площадки пропадает силовой кабель в бухтах и стройматериалы, после чего написал заявление в полицию.

При обследовании территории рабочие вместе с сотрудниками полиции обнаружили пилу и куски кабеля рядом с забором военной части.

Преступники распиливали цветной металл и перекидывали его кусками за территорию почётного эскорта Кремля. Всего было похищено силового кабеля на сумму в 200 тысяч рублей.