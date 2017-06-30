В Алабине обокрали конюшни Кавалерийского почётного эскорта Кремля

В Одинцовском районе при строительстве конюшен и ветклиники для лошадей почётного эскорта украли стройматериалы и 300 метров кабеля.
На стройплощадке велись работы по возведению нескольких зданий для лошадей. Ответственный за участок стал замечать, что с площадки пропадает силовой кабель в бухтах и стройматериалы, после чего написал заявление в полицию.
При обследовании территории рабочие вместе с сотрудниками полиции обнаружили пилу и куски кабеля рядом с забором военной части.
Преступники распиливали цветной металл и перекидывали его кусками за территорию почётного эскорта Кремля. Всего было похищено силового кабеля на сумму в 200 тысяч рублей.
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