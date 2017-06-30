Небесное "цунами". Над "Москвой-Сити" нависли тучи, похожие на гигантские волны

Сегодня в столичном регионе пронеслась сильная буря. Ураган налетал на город дважды в течение одного часа.

Сегодня днём в Москву пришла гроза с ливнем, градом и порывами ветра скоростью более 20 метров в секунду. Паблик Leika опубликовал видео, снятое из башни "Меркурий" в "Москве-Сити". В ролике в ускоренном режиме видно, как гигантские тучи очень быстро закрывают небо.

Отметим, ураган унёс жизни трёх человек (в двоих из них ударила молния, ещё один мужчина в момент бури не справился с управлением автомобиля и врезался в столб).

В настоящее время в Москве продолжает идти дождь. По прогнозам синоптиков, тёплая, но ненастная погода сохранится в столице на выходных и на следующей неделе.