"АвтоВАЗ" увеличит производство автомобилей на 21%‍ в 2017 году

А ещё через десять лет — к 2026 году — производитель собирается вывести на рынок 12 новых моделей.

Компания "АвтоВАЗ" собирается в 2017 году увеличить выпуск продукции до 495 тыс. автомобилей и таким образом увеличить объём производства на 21%, сообщил президент компании Николя Мор на ежегодном собрании акционеров в Тольятти.

Общие продажи компании в 2017 году составят более 290 тысяч машин, что на 10% больше, чем годом ранее.

Кроме того, "АвтоВАЗ" продолжит реформирование дилерской сети. К 2026 году на рынок будет выведено 12 новых моделей — правда, в их число войдут не только абсолютные новинки, но и обновлённые версии уже существующих моделей.