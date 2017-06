Высоцкий, котёнок и "мерседес" с рогами. The Prodigy сняли клип о Воронеже

Ранее коллектив уже публиковал видеоролик, в котором демонстрировались виды Новосибирска и Екатеринбурга.

Британская группа The Prodigy сняла клип на песню Mindfields в Воронеже. Видео сделано в стиле Smack My Bitch Up: в кадре от первого лица показаны передвижения по городу человека, который направляется на концерт коллектива.

На видео постоянно мелькают воронежские достопримечательности: парусник на Адмиралтейской площади, стела на площади Победы, памятники Петру Первому, Владимиру Высоцкому и Котёнку с улицы Лизюкова. Попал в кадр и винтажный "мерседес" с рогами на капоте.

Отметим, что музыканты выступили в Воронеже 21 мая. Ролик был снят студией Renegade Cinema.

Ранее коллектив опубликовал клип на песню Their Law, в котором демонстрировались виды Новосибирска и Екатеринбурга.