Высоцкий, котёнок и "мерседес" с рогами. The Prodigy сняли клип о Воронеже

Британская группа The Prodigy сняла клип на песню Mindfields в Воронеже. Видео сделано в стиле Smack My Bitch Up: в кадре от первого лица показаны передвижения по городу человека, который направляется на концерт коллектива.
На видео постоянно мелькают воронежские достопримечательности: парусник на Адмиралтейской площади, стела на площади Победы, памятники Петру Первому, Владимиру Высоцкому и Котёнку с улицы Лизюкова. Попал в кадр и винтажный "мерседес" с рогами на капоте.
Отметим, что музыканты выступили в Воронеже 21 мая. Ролик был снят студией Renegade Cinema.
Ранее коллектив опубликовал клип на песню Their Law, в котором демонстрировались виды Новосибирска и Екатеринбурга.
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