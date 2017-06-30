Кудрин считает невозможным высокий экономический рост в РФ из-за Запада

Глава Центра стратегических разработок отметил, что России нужно налаживать отношения с западными партнёрами.

Как отметил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, внутренний спрос в РФ не сможет обеспечить экономический рост государства до 3–4%. По словам главы Центра стратегических разработок, России нужно наращивать несырьевой экспорт.

— Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть. Нам требуется отряд специалистов, который будет всё это продавать, прежде всего тех, кто сегодня работает в сфере международных экономических отношений, — говорит Кудрин.

Он подчеркнул, что в настоящий момент России необходимо полностью обратиться к вопросу международного сотрудничества.

— Без улучшения наших отношений со странами Запада эти задачи неисполнимы, — отметил Кудрин.

По словам главы Центра стратегических разработок, у РФ есть список тех стран, с которыми можно налаживать отношения.