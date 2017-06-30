Рекордное число школьников в этом году сдали ЕГЭ на 300 баллов

По данным главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, 21 выпускнику удалось получить максимальный балл на трёх экзаменах.

В этом году в России рекордное количество выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов. Об этом сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

— В этом году впервые у нас 21 человек получил 300 баллов на ЕГЭ , — сказал Кравцов.

Таким образом, школьники набрали максимальное число баллов сразу по трём предметам. Не преодолели порог на ЕГЭ в два раза меньше детей, чем в прошлом году.

Ранее Лайф писал о том, что с каждым годом наблюдатели находят всё более изобретательных школьников, которые ради сдачи экзамена готовы пойти практически на всё и пронести шпаргалки в таких местах, о которых и подумать никто не мог. Например, в этом году выпускники написали шпаргалки на обёртках от воды или еды. А один из самых хитрых даже нацарапал формулу на шоколадке.