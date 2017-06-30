Учёные объяснили пристрастие птиц к окуркам

Мексиканские исследователи в течение долгого времени наблюдали за поведением чечевиц из семейства вьюрковых и некоторых других птиц, населяющих страну.

Учёные из Мексики нашли объяснение странному поведению птиц, которые таскают окурки сигарет в свои гнёзда, пишет портал "Утро.ру" со ссылкой на статью, опубликованную в научном журнале Journal of Avian Biology.

В ходе длительного наблюдения учёные пришли к выводу, что с помощью никотина пернатые борются с насекомыми в гнёздах.

— Мы обнаружили, что вьюрки были более склонны украшать свои гнёзда окурками в тех случаях, если в них заводились клещи или другие паразиты, — цитирует издание авторов статьи.

Однако не все орнитологи согласны с полученными выводами. Некоторые считают, что птицы просто используют вату из фильтров для обустройства своих жилищ.