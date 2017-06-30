Лидера группировки "Юнион" ФК "Спартак" задержали в Москве

Зачинщик массовой драки на Большой Пироговской полтора года скрывался от правоохранителей у бабушки на даче.

В Москве был задержан лидер группировки "Юнион" ФК "Спартак" Дмитрий Фёдоров. Об этом сообщает паблик Mash.

Отметим, что боец по кличке Фёдор — лидер самой мощной группировки фанатов "Спартака". Его подозревают в организации массовой драки в 2016 году, когда на Большой Пироговской сошлись "Юнион" и "Ярославка" ЦСКА. Всего в бойне приняли участие 200 человек.

Тогда полиция Москвы задержала несколько десятков фанатов, но главного зачинщика искали 1,5 года. Лидер "Юниона" всё это время жил в деревне у бабушки под Воронежем.

Отметим, что молодой человек — не только боец, но и успешный бизнесмен. 35-летний главарь фанатов владеет ресторанами в Москве.