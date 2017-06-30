В Депздраве подтвердили гибель двух человек в результате урагана в Москве

Сейчас шторм в столице пошёл на убыль и сильный дождь с грозой закончились. Местами всё ещё наблюдаются осадки.

Сегодня в московском отделении Департамента здравоохранения официально подтвердили, что жертвами урагана в Московском регионе стали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также сообщается о девяти пострадавших. В ведомстве уточнили, что эти данные пока предварительные и впоследствии число пострадавших может увеличиться.

Напомним, что сегодня на Москву обрушился мощный циклон, в результате которого в городе и области выпало огромное количество осадков. В некоторых районах столицы шёл град. За ходом событий следите в нашей текстовой трансляции.