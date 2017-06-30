В Астрахани полицейский расстрелял друга детства из-за ревности к жене

Молодые люди ссорились из-за женщины, в которую они оба были влюблены на протяжении последних пяти лет.

В Астрахани 26-летний полицейский Алексей Н. сам признался в убийстве своего лучшего друга Дамира, с которым они были близки с самого детства. Конфликт возник на даче на бытовой почве, в результате Алексей выстрелил товарищу в лицо. Об этом сообщает Mash.

В 2011 году Ксения встречалась с Дамиром и своего будущего мужа даже не знала. Позже Дамир их познакомил, вскоре Ксения вышла замуж за Алексея и родила двоих детей.

Оставшийся не у дел Дамир хоть и продолжил общаться со своей бывшей девушкой и другом, но временами вспоминал давнюю обиду.

14 июня Алексей и Дамир позвали третьего товарища, Рашида, на дачу. Мужчины общались и выпивали. Дамир в очередной раз завёл разговор про Ксению, мужчины начали ругаться. В результате полицейский не сдержался и выстрелил в лицо другу.

Рашид и Алексей вынесли тело Дамира за садовый городок и закопали. На следующий день родные начали искать пропавшего парня, Алексей и Рашид активно помогали. Они придумали версию, согласно которой Дамир ушёл после дачной посиделки ловить машину, и с тех пор они его не видели.

— Сосед по даче рассказал, что 14-го числа у соседей была какая-то перепалка. И он услышал выстрел. Значения он этому не придал сначала, — рассказал друг Дамира Артём.

Тело погибшего нашли только спустя две недели. В настоящее время Алексея и Рашида задержали сотрудники правоохранительных органов.