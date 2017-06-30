В Подмосковье фигуристке сломали рёбра, заподозрив её в краже денег

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В Подмосковье фигуристке сломали рёбра, заподозрив её в краже денег

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Фото: соцсети. 

В результате девушку с переломом ребра, ушибами головы и грудной клетки доставили в больницу.

Многократную призёрку чемпионатов и кубков России по фигурному катанию Татьяну Есич избил мужчина, которому показалась, будто девушка украла у него деньги. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах.

42-летний житель Москвы Аркадий Е. пригласил Татьяну в гости. Когда 27- летняя девушка зашла в комнату, мужчина схватил её за шею и бросил в угол, где и избил. Девушку с переломом ребра, ушибами головы и грудной клетки доставили в больницу.

Отметим, что Аркадий и Татьяна дружили с детства. В последнее время мужчина ухаживал за девушкой.

Татьяна Есич — призёр чемпионатов России по фигурному катанию 2005–2007 годов.

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