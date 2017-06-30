Путин и Меркель обсудили по телефону основные темы G20

Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону основные темы повестки дня саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

— В преддверии саммита "Группы двадцати" в Гамбурге лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронута также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что на полях G20 состоится встреча Путина и Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже выразил надежду на то, что беседа лидеров двух стран внесёт ясность в отношения России и США.

Напомним, саммит "Дадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.