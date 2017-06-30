На железнодорожной платформе Коломенская мужчина попал под поезд

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На железнодорожной платформе Коломенская мужчина попал под поезд

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Фото:© РИА Новости/ Максим Блинов

Сегодня в Москве на платформе Коломенская мужчина попал под поезд. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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