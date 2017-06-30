Григорьев-Апполонов показал квартиру Олега Яковлева и процитировал шутку MDK

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов побывал в квартире своего коллеги и друга, недавно ушедшего из жизни Олега Яковлева. Артист снял небольшое видео о том, каким осталось жилище Олега после его смерти. "Земля тополиным пухом ему", — подписал Апполонов видео.
— Вот всё, что от него осталось, кроме музыки, конечно, голоса, песен, — комментирует видео Андрей.
Ранее с аналогичной подписью ("Земля тополиным пухом ему") снимок Олега Яковлева появился в крупнейшем сообществе "ВКонтакте" MDK. Шутка вызвала неоднозначное отношение у пользователей Сети. Сам же администратор паблика заявил, что не видит в шутке ничего оскорбительного и согласился удалить её только по обращению родственников артиста.
Напомним, Олег Яковлев скончался вчера утром в реанимации одной из столичных клиник. Причиной смерти стал отёк лёгких, вызванный циррозом печени.
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