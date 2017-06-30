Двухмесячный ребенок пострадал при падении дерева в Москве

Малыша задело веткой, у него диагностировали проникающее ранение правого глазного яблока.

Среди пострадавших во время урагана в Москве оказался двухмесячный ребёнок. Малыш пострадал, когда его задела ветка падающего дерева на Новопеределкинской улице.

Прибывшие на место медики доставили ребёнка в ближайшую больницу, где у него диагностировали проникающее ранение правого глазного яблока.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы подтвердил данные о гибели двух и травмировании девяти человек из-за сегодняшней непогоды. Один человек погиб в столице, когда на его машину упал столб. Ещё двое — в Москве и Московской области — погибли при ударе молнии.

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