Срочно нужна годнота! Предки хайпанули ради выпускного в Сибири

Родители теперь уже бывших школьников подготовили для своих отпрысков по-настоящему годный контент. Теперь они не орут с баянов.

Очень креативно решили подойти к поздравлению выпускников в Енисейске их родители и учителя. Они сняли для теперь уже бывших школьников видеоклип, в котором постарались собрать все интернет-тренды.

В смонтированном видеоряде поначалу отслеживается какой-то сюжет, однако к середине ролика начинается такое, от чего волосы встают дыбом, а челюсть падает на пол. Сюжет здесь уже отходит на второй план.

Создатели видеопоздравления смогли уместить в трёх с половиной минутах ролика столько интернет-трендов, что им бы позавидовал даже сам Сергей Дружко со своей "биржей" мемов. Кстати, он также присутствует на этом видео.

Актёрская игра участников поздравления просто завораживает. Если это видео попадёт на стол к Стивену Спилбергу, то в скором времени мир ждёт новый триллер с кучей спецэффектов.