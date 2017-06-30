Подводный паркинг. В элитном ЖК в Красногорске машины "уплыли" после бури

Сегодня на столичный регион обрушилось сразу несколько гроз, которые сопровождались ливнем, градом и порывами ветра скоростью около 20 метров в секунду.

В элитном жилом комплексе в подмосковном городе Красногорске затопило крытую парковку. Об этом сообщает паблик Leika.

На записи, которую прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (доступно для Android и iOS), видно, что охранники идут рядом с машинами выше чем по колено в воде. Обеспокоенные жильцы также вышли из квартир к своим автомобилям. Охранники пытаются прогнать водителей.

Отметим, буря началась около полудня. В непогоде погибло три человека (два в Москве и один в Подмосковье) и ещё несколько пострадали. Также сообщалось, что в столице рухнувшее дерево задело двухмесячного ребёнка. Малыш получил проникающее ранение правого глаза.