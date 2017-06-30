Бывшая жена олигарха Саркисова "усыновила" 18-летнего сироту

С молодым человеком по имени Кузьма Юлию Любичанскую познакомили её дети. Теперь он живёт в доме 36-летней бывшей супруги бизнесмена и зовет её mommy.

Как сообщает паблик Super, грустная история 18-летнего Кузьмы растрогала бывшую жену совладельца компании "РЕСО-гарантия" и она приняла его в семью.

Поскольку молодой человек уже совершеннолетний, усыновить его в буквальном — юридическом — смысле Юлия Любичанская не может. Тем не менее бывший воспитанник интерната уже переехал в дом, где живёт бывшая жена олигарха и четверо её детей, и даже называет её mommy. А сама 36-летняя сексуальная блондинка зовёт Кузьму своим сыном.

Напомним, что свою младшую дочь Лукерью Любичанская родила от мускулистого литовского актёра Джеймса Тратаса, однако в марте текущего года пара распалась. По словам источника в окружении Любичанской, в семье ребром встал финансовый вопрос: малоизвестный актёр едва мог обеспечить дочь, а удовлетворить запросы бывшей спутницы олигарха Джеймсу оказалось не под силу.