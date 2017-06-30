Facebook поможет пользователям найти ближайший Wi-Fi

Новая функция будет работать на всех мобильных гаджетах с операционной системой iOS или Android.

Самая крупная в мире социальная сеть Facebook объявила о запуске новой функции — поиске ближайшей точки Wi-Fi. Нововведение будет доступно для приложений как на iOS, так и на Android.

— В прошлом опция "Найти Wi-Fi" уже работала в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает Интернет через мобильную связь, — говорится в сообщении "Фейсбука".

Благодаря новой функции интернет-пользователи смогут увидеть на карте или в списке все доступные организации, которые указали на своих официальных ресурсах информацию об их Wi-Fi-сети и паролях доступа.

Всё, что остаётся сделать пользователям, это открыть приложение Facebook на своём мобильном устройстве, перейти во вкладку "Дополнительно" и выбрать опцию "Найти Wi-Fi".