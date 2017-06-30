В Москве за несколько часов выпало две трети месячной нормы осадков

Это 30 июня стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, превысив рекорд 1923 года более чем в два раза.

Сегодняшний ливень в Москве, как и предсказывали синоптики, станет рекордным. По данным Гидрометцентра, за шесть месяцев в столице выпало больше двух третей месячной нормы осадков.

— По данным метеостанции ВДНХ, к 18 часам (примерно за шесть часов воздействия атмосферных фронтов атлантического циклона) в Москве выпало 53 миллиметра осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм, — говорится в сообщении метеослужбы.

Правда, подобная ситуация была в Москве и в прошлом году. В середине августа выпало 88 мм осадков, однако это общий результат за сутки.

— Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 мм и принадлежал 1923 году, — отметили в Гидрометцентре.