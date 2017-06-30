В казахстанском торговом центре в разгар рабочего дня рухнул потолок

Предположительно, инцидент произошёл после сильного ливня. В момент обрушения никто не пострадал.

В городе Павлодаре в Северном Казахстане в одном из ТЦ рухнул потолок. Об этом сообщил паблик Leika.

Видео прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (доступно для Android и iOS). Судя по записи, в момент происшествия в ТЦ были сотрудники и покупатели. К счастью, они успели разбежаться, когда плитки и железные конструкции потолка неожиданно затрещали и упали на пол. Из образовавшейся дыры полился настоящий "водопад".

Отметим, на Москву сегодня обрушился не просто ливень, а самый настоящий ураган. Непогода налетела на город около полудня. Лайф следил за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.