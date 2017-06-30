Новое правительство Сербии не будет вводить санкции против России

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Новое правительство Сербии не будет вводить санкции против России

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Сербия, виды города Белград. Фото: © РИА Новости/Максим Боговид

Кабинет министров будет преемственным и продолжит укрепление дружеских отношений с Россией.

Новый кабинет министров Сербии продолжит политику предыдущего и не поддержит санкции Запада в отношении России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра республики Ану Брнабич.

— Я чётко сказала, что это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции к России, — приводит агентство слова Брнабич.

Также премьер заявила, что новое правительство постарается "проводить сбалансированную внешнюю политику".

При этом она отметила, что Евросоюз был и остаётся стратегическим приоритетом страны. Брнабич считает, что Сербии необходимо подстраиваться под европейские ценности, учиться у ЕС финансовой, бюджетной и трудовой дисциплине.

Народная скупщина (парламент) Сербии избрала Ану Брнабич на пост премьер-министра страны вчера. Сегодня новый премьер провела первое заседание правительства.

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