От отца полковника Захарченко требуют 6,6 млн на оплату банковской PR-кампании

МИА-банк намерен помимо прочего взыскать средства на годовую PR-кампанию по формированию позитивного информационного потока.

Банк "Московское ипотечное агентство" предъявил иск к Виктору Захарченко — отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как сообщил адвокат обвиняемого Вадим Мышлявкин, кредитное учреждение требует взыскать стоимость годовой PR-кампании по формированию позитивного информпотока.

Напомним, в отношении отца Захарченко было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" — речь идёт о фиктивном трудоустройстве Захарченко-старшего в МИА-банк, где за период с 2014 по 2016 годы он получил примерно четыре миллиона рублей.

Через гражданский иск МИА-банк намерен возместить вред, причинённый своей деловой репутации, путём проведения годовой PR-кампании, которую должен заказать Виктор Захарченко. Это связано с тем, что из-за "дела Захарченко" произошёл рост негативных упоминаний о банке", уточнил адвокат.

Как заявил агентству РИА "Новости" Мышлявкин, стоимость кампании юристы оценили в 6,6 млн рублей. При этом общая сумма иска — 12,3 млн рублей, требование обращено солидарно к трём обвиняемым по делу о растрате: помимо самого отца Захарченко в иске фигурируют экс-председатели правления МИА-банка Владимир Корьевкин и Серей Гриб.