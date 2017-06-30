В Германии соцсети будут штрафовать на €50 млн за разжигание розни

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В Германии соцсети будут штрафовать на €50 млн за разжигание розни

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Кутузов

Свою солидарность с политикой государства по борьбе с ненавистью в Интернете выразила администрация соцсети "Фейсбук".

Правительство Германии утвердило законопроект, вводящий штрафы до 50 млн евро для соцсетей в том случае, если они не будут оперативно удалять посты с недопустимым контентом, передаёт BBC.

С октября этого года у соцсетей будут только одни сутки для удаления постов, разжигающих ненависть, и других недопустимых материалов. Если же соцсеть не успеет стереть запрещённый пост в указанный срок, ей грозит штраф от 5 до 50 млн евро в зависимости от серьёзности нарушения.

Администрация соцсети "Фейсбук" уже выразила солидарность с политикой государства и готовность присоединиться к борьбе с ненавистью в Интернете.

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