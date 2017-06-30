Переход на электронные ПТС завершится к 1 июля 2018 года

Переход автомобилистов на электронные ПТС продлится ровно год. При этом о начале реального применения таких документов пока не сообщается. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
— Планируется, что автопроизводители, работающие на рынке РФ, в зависимости от их готовности будут осуществлять постепенный или единовременный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года, — пояснили в Минпромторге.
Известно также, что водители, у которых есть действующие бумажные ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.
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