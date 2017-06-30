Переход на электронные ПТС завершится к 1 июля 2018 года

По данным Минпромторга, электронная система для регистрации и хранения паспортов транспортных средств будет технически готова уже в июле этого года.

Переход автомобилистов на электронные ПТС продлится ровно год. При этом о начале реального применения таких документов пока не сообщается. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

— Планируется, что автопроизводители, работающие на рынке РФ, в зависимости от их готовности будут осуществлять постепенный или единовременный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года, — пояснили в Минпромторге.

Известно также, что водители, у которых есть действующие бумажные ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.