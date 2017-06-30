Задержана девушка, которая была за рулём "мерседеса" в момент ДТП с байкером

Юлия Дубовцева, которая была за рулём "мерседеса" в момент наезда на байкера, задержана. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Ранее за наезд уже был арестован студент МГИМО Аркадий Смелов. Девушка заявляла, что именно он её отвлекал за рулём.

Напомним, в аварии на Кутузовском проспекте автомобиль "Мерседес ML" столкнулся с мотоциклом "Ямаха", а затем уехал с места аварии. В этом ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался через несколько часов после того, как его доставили в больницу.