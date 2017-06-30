МИД Великобритании призвал продолжить расследование убийства Немцова

По мнению представителей внешнеполитического ведомства, расследование не дошло до логического финала.

Министерство иностранных дел Великобритании призывает продолжить расследование убийства Бориса Немцова, пока не будут установлены заказчики преступления.

— МИД поддерживает семью Бориса Немцова в её призыве к проведению более полного расследования, чтобы установить заказчика убийства. Ответственность за это преступление лежит не только на тех людях, которых уже признаны виновными, и мы призываем российские власти привлечь всех виновных к ответственности, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства

Напомним, Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 29 июня 2017 года коллегия присяжных Московского окружного военного суда признала виновными всех пятерых подсудимых. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поиск заказчиков убийства продолжится, но может занять годы.