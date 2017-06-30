Московский дождь установил два новых рекорда

Для 30 июня эти ливни стали самыми сильными за историю наблюдения в столице и самыми сильными для июня вообще.

Гидрометцентр России заявляет о двух рекордах, которые установили выпавшие в Москве в пятницу осадки. Этот дождь стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в столице и самым сильным для июня вообще.

Между тем и завершившийся июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ, отмечает погодное ведомство.

В сообщении Гидрометцентра отмечается, что в последний раз очень сильный дождь в Москве отмечался 15 августа 2016 года — тогда с 6 до 18 часов выпало 53 миллиметра осадков, а всего за сутки — 88 миллиметров.

Примечательно, что дождь, который прошёл в столице 30 июня, оказался более интенсивным: то же количество осадков выпало вдвое быстрее.

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