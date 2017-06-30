Полиция: Открывший стрельбу в нью-йоркском госпитале мужчина мёртв

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Полиция: Открывший стрельбу в нью-йоркском госпитале мужчина мёртв

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Фотография предполагаемого стрелка Генри Белло. Фото: Twitter.com

Вооружённый мужчина, открывший стрельбу в госпитале Нью-Йорка, мёртв. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление местной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелком оказался сотрудник медицинского учреждения Генри Белло, который практикует семейную медицину. От выстрелов, по разным данным, пострадали двое или трое его коллег, однако информация о пострадавших ещё уточняется.

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