Полиция: Открывший стрельбу в нью-йоркском госпитале мужчина мёртв

Вооружённый мужчина, открывший стрельбу в госпитале Нью-Йорка, мёртв. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление местной полиции.

BREAKING: New York City police spokesman says gunman inside Bronx Lebanon Hospital is dead. — The Associated Press (@AP) 30 июня 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелком оказался сотрудник медицинского учреждения Генри Белло, который практикует семейную медицину. От выстрелов, по разным данным, пострадали двое или трое его коллег, однако информация о пострадавших ещё уточняется.