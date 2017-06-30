Под штык! В Раде призвали к готовности отразить агрессию "известного врага"

Украинский депутат Антон Геращенко полагает, что Киеву следует организовать военные учения в виде ответа на российско-белорусские учения "Запад-2017".

Нардеп Верховной рады от "Народного фронта" Антон Геращенко призвал привести украинские войска в полную боевую готовность в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2017".

— Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность, для этого мы должны, в свою очередь, организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отторжению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника, — цитирует Геращенко "112 Украина".

Ранее об угрозе, которую несут Европе учения "Запад-2017", заявлял украинский министр обороны Степан Полторак. По его словам, российско-белорусские учения "могут быть использованы для начала агрессии".