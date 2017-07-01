Тело берлинского террориста отправлено на родину в Тунис

Останки убитого Аниса Амри, совершившего в декабре теракт на рождественском рынке в Берлине, возвращено на его родину в Тунис. Об этом сообщает агентство ANSA.

Тело долгое время находилось в миланском морге из-за трудностей, возникших с пересылкой. Чтобы похоронить Амри на родине, его семье необходимо заплатить около 11 тысяч динаров (почти 4 тысячи евро).

Теракт на рождественском базаре в Берлине произошёл в декабре 2016 года. Грузовик въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац, пробив торговый ряд. В результате наезда под колёсами фуры погибло 12 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения. Кроме того, в оставленной фуре на месте пассажира было найдено ещё одно тело. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Спустя несколько дней полицейские обнаружили главного подозреваемого — 24-летнего тунисца Аниса Амри, которого ликвидировали недалеко от итальянского Милана.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.