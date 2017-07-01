NYT признала неточность информации в своей статье о вмешательстве РФ в выборы

Утверждение, будто бы все 17 организаций в американском разведсообществе признали факт вмешательства в выборы, оказалось ложным.

Газета New York Times сделала уточнение к своей статье, опубликованной 25 июня и посвящённой возможному вмешательству России в американские выборы. Первоначально издание утверждало, что "все 17 организаций в разведсообществе США" согласились с выводами, что именно Москва организовала взлом серверов Демократической партии США. Однако четыре дня спустя после публикации материала данные пришлось корректировать.

Газета призналась, что в статье "Отговорки Трампа расстраивают даже его союзников" неправильно сослалась на источник, в котором утверждалось, будто бы Россия организовала хакерские атаки во время прошлогодних выборов.

— На самом деле оценка проводилась четырьмя разведывательными службами — офисом директора Национальной разведки, Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности — и не была одобрена всеми 17 организациями в американском разведывательном сообществе, — уточнило издание.