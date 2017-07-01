Бейонсе выбрала новые имена для своих новорождённых близнецов

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Бейонсе выбрала новые имена для своих новорождённых близнецов

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Певица Бейонсе. Фото: © REUTERS/Lucy Nicholson/

Ранее СМИ писали о том, что Бейонсе и Джей Зи решили назвать своих детей в свою честь.

Сэр и Руми — такие имена дали своим детям американские исполнители Бейонсе и Джей Зи. Как сообщает TMZ, об этом стало известно, когда пара зарегистрировала эти имена как торговую марку.

Ранее СМИ писали о том, что Бейонсе назвала новорождённого сына Шоном в честь супруга (настоящее имя рэппера Джей Зи — Шон Картер), а дочь — Беей, короткой версией имени Бейонсе. Однако эту информацию новоиспечённые родители не подтвердили.

Американская певица Бейонсе стала мамой во второй раз 12 июня. У звёздной пары есть старшая дочь Блю Айви Картер.

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