Подчинённые Трампа едва успели спасти его от падающей лампы

Инцидент произошёл в Белом доме в ходе протокольной съёмки, когда южнокорейские журналисты пытались найти выгодный ракурс.

В ходе протокольной съёмки президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Мун Джэина журналисты едва не уронили лампу на хозяина Овального кабинета. Как уточняет РИА "Новости", "виноватыми" в этом оказались южнокорейские фотографы, пытавшиеся выбрать наиболее выгодную позицию.

Лампа стояла на столе слева от Трампа, вовремя поймать её смогли сотрудники Службы безопасности Белого дома.

— Эй, ребята, полегче! Вы, парни, становитесь всё хуже, — такими словами осадил Трамп журналистов из Южной Кореи.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе переговоров с президентом Республики Корея Трамп критически прокомментировал взаимоотношения США и Северной Кореи, заявив, что "эра стратегического терпения к северокорейскому режиму потерпела неудачу".