ФБР пока не квалифицировало стрельбу в госпитале Нью-Йорка как теракт

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ФБР пока не квалифицировало стрельбу в госпитале Нью-Йорка как теракт

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Стрельба, которую устроил в одном из нью-йоркских госпиталей бывший врач Генри Белло, пока не расценивается как теракт. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщило местное управление ФБР.

— ФБР обрабатывает информацию о стрельбе в Бронксе. Пока нет никакой увязки с терроризмом. Мы контролируем ситуацию, — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы в госпитале Бронкс-Ливан погиб один человек, шестеро получили ранения. Злоумышленник, которого полиция опознала как бывшего сотрудника медицинского учреждения Генри Белло, покончил с собой. Мотивы преступника пока не ясны.

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