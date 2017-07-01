ФБР пока не квалифицировало стрельбу в госпитале Нью-Йорка как теракт

Стрельба, которую устроил в одном из нью-йоркских госпиталей бывший врач Генри Белло, пока не расценивается как теракт. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщило местное управление ФБР.

NYPD is handling Bronx shooting. At this time there is no nexus to terrorism; we are monitoring situation. @NYPDnews — FBI New York (@NewYorkFBI) 30 июня 2017 г.

— ФБР обрабатывает информацию о стрельбе в Бронксе. Пока нет никакой увязки с терроризмом. Мы контролируем ситуацию, — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы в госпитале Бронкс-Ливан погиб один человек, шестеро получили ранения. Злоумышленник, которого полиция опознала как бывшего сотрудника медицинского учреждения Генри Белло, покончил с собой. Мотивы преступника пока не ясны.